Forzano cancello e porta finestra e si intrufolano in casa vacanze, portati via tv color e attrezzi

Sono riusciti a disattivare lo sblocco del cancello principale, hanno forzato una porta finestra e una volta intrufolatosi all’interno della casa vacanze hanno “lavorato” indisturbati. Una banda di ladri – difficile ipotizzare che sia stato un criminale solitario a mettere a segno il colpo – è riuscita a portar via un tv color 55 pollici, una motosega, un trapano, un avviatore e una cassetta porta attrezzi che conteneva diversi pezzi, ma anche una serie di documenti. A fare la scoperta, nei giorni scorsi, quando si è recato nella zona balneare di Licata, nei pressi di Mollarella, è stato il proprietario della casa vacanze: un agrigentino.

L’uomo, fra rabbia e choc, s’è recato all’ufficio Denunce della Questura, che si trova alla caserma “Anghelone” di via Crispi, ed ha formalizzato a carico di ignoti la denuncia di danneggiamento e furto. I poliziotti della Questura hanno già trasmesso ai colleghi del commissariato l’incartamento con tutti i dettagli e sono state avviate le attività investigative per provare, laddove possibile, a dare un nome e cognome agli autori del furto con scasso. Non sarà facile naturalmente, ma i poliziotti del commissariato di Licata non sembrano intenzionati a demordere facilmente. Verosimilmente servirà del tempo e non è escluso che l’intera area sia stata già passata in rassegna per cercare eventuali impianti di videosorveglianza che potrebbero indirizzare le indagini.