Torna la festa di Sant'Angelo: l'amministrazione si tassa per permettere l'iniziativa

La festa di Sant’Angelo, patrono della città di Licata, si svolgerà con il contributo economico diretto dell'amministrazione comunale. Ad annunciarlo, in una nota, è il sindaco Pino Galanti. L'ente è infatti al lavoro già da alcune settimane per consentire il ritorno di una tradizione molto sentita dai cittadini e che negli ultimi tre anni non è stata possibile a causa del Covid.

A rendere difficile quest'anno la riproposizione dell'iniziativa era, invece, la situazione finanziaria del Comune. Per questo sindaco e assessori garantiranno di tasca propria parte delle somme con un contributo che sarà di mille euro per il primo cittadino e il presidente del Consiglio comunale e di 500 euro per i componenti della giunta.

Da parte del sindaco Pino Galanti, comunque, arriva anche l’appello agli imprenditori a contribuire, come hanno fatto già a Natale, per raggiungere il budget necessario per organizzare tutti gli eventi della Festa di Maggio.

“Sono certo – commenta - che anche stavolta gli imprenditori accoglieranno il nostro appello. Qui la generosità, come dimostrato nello scorso Natale, non manca. Chi può, se lo ritiene, doni qualcosa per consentirci di organizzare i festeggiamenti. Ne approfitto per ringraziare la Pro Loco di Licata per essersi detta pronta a distribuire i fondi ai fornitori ed alle associazioni coinvolte nell’organizzazione della festa, ciascuno per la quota stabilita”.