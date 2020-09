"Non posso fare 28 giorni di quarantena per testimoniare", processo a funzionario assenteista agli sgoccioli

"Per venire a testimoniare dovrei prima sostenere 14 giorni di quarantena al mio arrivo dalla Romania e altri 14 al ritorno, è un problema del tutto insostenibile".

La difesa dell'ingegnere licatese Giuseppe Gabriele, accusato di essersi assentato per 256 giorni in un anno e mezzo dal Comune di Ravanusa di cui era dipendente, aveva citato a testimoniare un dentista romeno che lo avrebbe curato all'estero dove - secondo quanto ipotizza l'accusa - Gabriele andava a gestire le sue attività imprenditoriali presentando dei falsi certificati di malattia al Comune. L'avvocato Ignazio Valenza, difensore di Gabriele, sostiene, invece, che il funzionario in Romania ci andava sul serio per curare i suoi problemi ai denti.

Oggi uno dei medici che lo avrebbe avuto in cura avrebbe dovuto testimoniare e confermarlo ma andare e tornare dalla Romania, in tempi di Covid, è diventato decisamente pesante tanto che il giudice Agata Anna Genna lo ha accontentato e lo ha escluso dalla lista testi. Il dibattimento, quindi, è concluso.

Gabriele, accusato di falso e truffa, il 26 giugno del 2015, finì pure in carcere per un paio di giorni. Secondo la Procura, avrebbe simulato o comunque accentuato la portata di una malattia odontoiatrica per assentarsi dal lavoro – addirittura 256 giorni in un anno e mezzo – e andare in Romania, non a curarsi i denti ma a coltivare i propri interessi imprenditoriali. Nel processo, con l’accusa di avere redatto dei falsi certificati, è imputato anche il suo medico Armando Antona.

Molti testi della difesa (Antona è assistito dall'avvocato Giuseppe Scozzari) hanno confermato i reati problemi odontoiatrici di Gabriele. Il 12 ottobre il processo potrebbe concludersi.