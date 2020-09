Nuovo contagio da Covid-19, salgono a 12 i casi a Licata

Nuovo caso di Covid-19 a Licata dove i contagiati, in quella che è la seconda ondata, salgono a 12.

"Anche in questo caso, la persona interessata non risulta ricoverata e non accusa sintomi degni di rilievo - hanno reso noto dal comando dei vigili urbani - . La polizia municipale le ha appena notificato il provvedimento che la obbliga a permanere in isolamento al proprio domicilio fino a nuovo ordine della competente autorità sanitaria che la monitorerà fino all’ottenimento di 2 tamponi consecutivi con esito negativo.