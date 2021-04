Licata ad un passo dalla zona rossa: sono trenta i nuovi contagi

Licata è ormai ad un passo a divenire una nuova (e purtroppo ennesima) zona rossa in provincia di Agrigento. Ad annunciarlo è il sindaco Pino Galanti, che ha ricevuto dall'Azienda sanitaria provinciale la comunicazione di trenta nuovi soggetti positivi al Coronavirus.Altri trenta tamponi sono al momento in attesa di conferma.

"Una situazione gravissima - dice il primo cittadino - che potrebbe costringere il presidente della Regione, già nelle prossime ore, a dichiarare la zona Rossa. E' il momento di dire basta – sono le parole del primo cittadino – all’irresponsabilità. Evidentemente, numeri alla mano, i recenti appelli alla prudenza non sono serviti a nulla. Gli assembramenti sono continuati, malgrado i serrati controlli. In tanti, probabilmente, hanno sottovalutato il fatto che il virus continua a circolare, eccome. Mi rivolgo – ha aggiunto il sindaco – a tutti: soprattutto in questo week end rimanete a casa, uscite solo in caso di estrema necessità. I giovani non si concentrino nelle piazze, negli abituali luoghi di ritrovo, non si fermino davanti ai locali. E’ a rischio la salute dei vostri genitori, dei vostri nonni".