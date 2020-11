Incappa nei controlli anti Covid e viene trovato con cocaina: arrestato

E’ durante i controlli anti-Covid, messi a segno in tutta la città dai carabinieri, che una pattuglia ha fermato e controllato – nel centro di Licata - l’auto condotta da un bracciante agricolo 33enne. Un giovane che, a quanto pare, per il suo atteggiamento avrebbe fatto insospettire i militari dell’Arma.

Scattata la perquisizione veicolare e personale, il licatese è stato trovato in possesso – stando all’accusa formalizzata a suo carico - di 5 grammi e mezzo di cocaina. E’ stato dunque arrestato, in flagranza di reato, per l’ipotesi di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Arresto che ieri è stato convalidato e il magistrato ha disposto per il trentatreenne, che in primissima battuta era stato posto agli arresti domiciliari, l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.