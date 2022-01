"Aiutatemi, non ho i soldi per fare la spesa", i carabinieri fanno la colletta

"Aiutatemi, non ho più cibo a casa e non ho i soldi per fare la spesa". Un cittadino licatese, nella tarda serata di ieri, ha chiamato i carabinieri del comando cittadino lanciando un vero e proprio grido di dolore.

I militari si sono fatti raccontare quanto stava avvenendo e sono intervenuti attivando una colletta all'interno della caserma che gli ha permesso di acquistare beni di prima necessità prestando soccorso ad un'intera famiglia.