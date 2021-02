Stop alla contrattazione decentrata, dipendenti comunali in stato d'agitazione

Interruzione della contrattazione decentrata per gli anni 2019 e 2020 e mancato pagamento di alcuni istituti contrattuali. I dipendenti del Comune di Licata, con al fianco la Cgil, proclamano lo stato di agitazione.

"Nonostante abbiamo avanzato diverse richieste di convocazione della delegazione trattante per discutere e definire la contrattazione decentrata integrativa - hanno spiegato il coordinatore provinciale Pietro Aquilino e il segretario generale Enzo Iacono - , la presidente della delegazione trattante non ha ritenuto necessario convocare le organizzazioni sindacali per discutere e deliberare sull’argomento e su altre numerose problematiche riguardo l’organizzazione e il funzionamento degli uffici e i servizi dell’ente. Il Comune di Licata, colpevolmente, ha, e continua a sottovalutare l’importanza strategica che riveste la contrattazione decentrata nell’ottica di una pianificazione programmatica degli obiettivi strategici dell’attività politico-amministrativa e il loro raggiungimento. Ieri mattina durante una partecipata assemblea, continuano i due sindacalisti, convocata dalla Funzione pubblica provinciale i lavoratori hanno espresso tutta la loro amarezza, per il singolare e passivo atteggiamento tenuto dall’amministrazione attiva, e dopo ampio dibattito all’unanimità hanno deciso di proclamare lo

stato di agitazione, chiedendo, con nota inviata alla Prefettura di Agrigento, l’attivazione della procedura di raffreddamento con l’obiettivo di riattivare un sereno e democratico confronto tra le parti. Per quanto ci riguarda come sindacato - ribadiscono Aquilino e Iacono - saremo accanto ai lavoratori in questa triste vicenda, denunciando nelle sedi opportune le responsabilità e gli artefici di tali inadempienze".