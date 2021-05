Sullo scooter con due coltellacci, denunciato un giovane

Nervosi, anzi agitatissimi, al controllo della polizia. E questo perché nascondevano nel porta oggetti del ciclomotore due grossi coltellacci. Il conducente dello scooter è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

I poliziotti erano impegnati in un ordinario controllo del territorio quando hanno importo l'Alt al ciclomotore con a bordo due giovani. Due ragazzi che, per il loro comportamento, hanno fatto insospettire i poliziotti che hanno deciso per una perquisizione. Nel porta oggetti dello scooter sono stati trovati due coltellacci per i quali il proprietario del mezzo non ha saputo fornire validi motivi, né giustificare il suo possesso.