"Cocaina, mannite e marijuana in un barattolo": arrestato disoccupato 65enne

E’ stato trovato in possesso – stando all’accusa – di nove grammi di cocaina, 23 di mannite e 51 grammi di marijuana. Tutto custodito, gelosamente, all’interno di un barattolo. E’ per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio che un disoccupato licatese di 65 anni, R. N., è stato arrestato dai carabinieri.

L’arresto è stato già convalidato e il giudice ha previsto per l’indagato la misura cautelare dell’obbligo di dimora a Licata.

I carabinieri della compagnia di Licata, anche nei giorni scorsi, si sono occupati di tenere alta la guardia contro il crescente fenomeno dello spaccio di stupefacenti. E’ in questo contesto, verosimilmente a margine di un’attività investigativa, che è scattata la perquisizione domiciliare nella residenza del sessantacinquenne.

Perquisizione che ha, appunto, stando all’accusa formalizzata dagli investigatori, dato esito positivo. Perché in quell’abitazione è stato trovato un barattolo con all’interno la “roba”. Per il licatese è scattato dunque, ad opera dei carabinieri della locale compagnia, l’arresto in flagranza di reato.