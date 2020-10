"Chi vuol essere milionario?", Chris Caraccioli incanta tutti

S'è fatto onore ed ha incantato tutti, non soltanto i suoi concittadini. Si tratta di Chris Caraccioli, studente del quinto anno del liceo classico “Vincenzo Linares” di Licata, che ha partecipato al celebre quiz televisivo "Chi vuol essere milionario?": il programma di Gerry Scotti andato in onda ieri sera su Canale 5.

Nel corso della trasmissione, domanda dopo domanda, il giovane licatese ha catturato l’attenzione del pubblico mettendo in luce una preparazione sorprendente per la sua età e utilizzando in modo efficace gli aiuti a sua disposizione. A supportarlo nella “scalata” di domande sono stati i suoi tre compagni di classe Desirèe Cantavenera, Greta Montana e Claudio Semprivivo.

“Mi congratulo con Chris - ha commentato la dirigente scolastica Rosetta Greco - per la brillante partecipazione al celebre quiz televisivoandato in onda ieri sera su Canale 5. Ha fatto emergere le sue lodevoli qualità e una eccellente capacità di arrivare alla risposta corretta, per di più argomentando con padronanza e in maniera precisa e coinvolgente. Per l’intera comunità scolastica del 'Linares' è motivo di particolare orgoglio aver visto Gerry Scotti incuriosito dal giovane concorrente ed affascinato dalla sua cultura e simpatica intelligenza".

Più volte, durante la puntata, il conduttore si è complimentato con lui e ha dichiarato di apprezzarne l’educazione e la determinazione e di restare “senza parole” di fronte ai ragionamenti così precisi e coinvolgenti di uno studente di solo 18 anni, definendo la sua performance uno spettacolo meraviglioso.

"Auguro a Chris di realizzare le proprie passioni e aspirazioni e di costruire un futuro ricco di successi - ha aggiunto il dirigente scolastico - . Spero davvero che la scuola gli abbia dato tutti gli strumenti per proseguire gli studi e diventare protagonista di una società migliore. Lo rivedremo nella prossima puntata come primo concorrente e proverà a scalare il fatidico milione. Non so cosa accadrà, ma Chris ha dimostrato di essere fortemente avvantaggiato nella scalata verso valori importanti e necessari per una cittadinanza attiva e responsabile”.