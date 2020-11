"San Giacomo d'Altopasso", chiude il reparto Covid: 3 pazienti trasferiti al "San Giovanni di Dio"

Fino a venerdì 20 novembre - secondo quanto documentato dal report dei dati epidemiologici fornito dall'Asp - al reparto Covid dell'ospedale "San Giacomo d'Altopasso" di Licata c'erano tre pazienti ricoverati. Il giorno dopo, ossia ieri, il reparto è stato chiuso e i tre degenti sono stati trasferiti al "San Giovanni di Dio" di Agrigento.

L'unità operativa che garantiva l'assistenza ai pazienti positivi - che non avevano però bisogno della Terapia intensiva - è rimasto in funzione per un mese circa. Poi era, appunto, arrivata la decisione di concentrare tutti gli infetti fra i nosocomi di Agrigento, Sciacca e Ribera. Motivo per il quale il reparto Covid di Licata è stato chiuso.