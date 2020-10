"Non è più socialmente pericoloso", revocata libertà vigilata

"Non vi sono ragioni per prorogare la misura di sicurezza, in definitiva si deve ritenere che la pericolosità sociale sia cessata o gravemente scemata".

Con queste motivazioni il magistrato di sorveglianza Walter Carlisi, al quale si è rivolto l'avvocato Angelo Benvenuto, ha revocato la libertà vigilata al licatese Calogero Spiteri, 46 anni.

L'uomo, che ha alle spalle numerosi procedimenti giudiziari ed è stato pure dichiarato "delinquente abituale", ha scontato due anni di libertà vigilata - misura di sicurezza connessa ad una condanna che prevede alcune restrizioni della libertà personale - tenendo una condotta regolare.

Per questo il magistrato di sorveglianza ha ritenuto che non vi fosse alcuna ragione per prorogarla.