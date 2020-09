Coronavirus, nuovi contagi: 2 tamponi positivi a Licata e 1 a Cattolica Eraclea

Due nuovi tamponi positivi a Licata e uno a Cattolica Eraclea. Il trend di contagi, nell'Agrigentino, non s'abbassa. Anzi. Ma per fortuna, ed è accaduto nelle ultime ore a Grotte, ci sono anche dei guariti.

A Cattolica Eraclea, i casi di Covid-19 sono saliti a 6. L'ultimo caso ha riguardato una delle 83 persone poste, in via precauzionale, in isolamento. "E' stata effettuata la disinfezione del parco giochi di Padre Pio e dello stadio comunale; oggi in occasione della costituzione del seggio elettorale, sarà effettuata la disinfezione della scuola media di Largo Pertini. Nei prossimi giorni sarà programmato un intervento di disinfezione delle vie del paese - ha reso noto il sindaco di Cattolica Eraclea Santo Borsellino - . Voglio ricordare a tutta la cittadinanza di essere prudenti, indossate sempre la mascherina, lavate spesso le mani e rispettate le regole del distanziamento sociale".

A Licata, i due nuovi casi sono stati accertati in ospedale dove i pazienti si erano recati per altri motivi. I due contagiati sono risultati essere leggermente sintomatici. Non si tratta di casi riconducibili al ristorante che è stato, nei giorni scorsi, temporaneamente chiuso.

Uno dei due tamponi risultati positivi all'ospedale "San Giacomo d'Altopasso" riguarda però un uomo, di mezza età, di Favara. Un professionista che si era recato, appunto, all'ospedale di Licata.

A Grotte, il sindaco Alfonso Provvidenza ha annunciato che uno dei contagiati dal virus è guarito. Restano due positivi, nel paese, e 23 persone in isolamento fiduciario.