Coronavirus, quei due paesi dove l'impennata dei contagi sta diventando preoccupante

Licata è a 73 positivi da Covid-19. Canicattì, invece, è a 74. Sono queste le due realtà agrigentine che - per l'improvvisa impennata dei numeri di contagio - preoccupano. Ma un'impennata si è registrata anche a Palma di Montechiaro che è a quota 25 infetti. Prima di Licata e Canicattì, nelle scorse settimane, a preoccupare erano state Sciacca e Sambuca di Sicilia. A Sciacca che ha raggiunto i complessivi 131 casi, attualmente, stando al bollettino dell'Asp ci sono 38 contagiati. Sambuca ha invece 61 positivi per come reso noto - nelle ultime ore - dal sindaco Leo Ciaccio ed è arrivata a complessivi poco meno di 150 casi.

+3 a Licata

"L’Asp ha appena comunicato la positività di altri 3 concittadini. Il numero totale degli attuali positivi al coronavirus sale pertanto a 73 - hanno reso noto dal comando dela polizia municipale di Licata - . È assolutamente importante che ciascuno di noi prenda coscienza che qualsiasi contatto, con chiunque altro, costituisce un concreto rischio di contagio. Ecco perché, al di là dei divieti e delle limitazioni in vigore, i contatti sociali vanno limitati allo stretto necessario".

Canicattì ha il maggior numero positivi

Ieri sera, sul tardi, al sindaco Ettore Di Ventura sono stanti notificati nuovi 13 casi. Ma anche una guarigione. "Dall'inizio di questo mese (ieri erano appena passati 6 giorni) sono 41 i soggetti positivi - ha spiegato il sindaco - . Siamo alle soglie dei 100 casi totali dall'inizio della pandemia. Sono stato informato dal dirigente scolastico sulla positività di due alunni che frequentano il plesso Rapisardi di via Allende, motivo per cui firmerò l'ordinanza di chiusura così da poter effettuare le operazioni di sanificazione e di tracciamento dei contatti". Appena ieri, l'amministratore - sempre per i contagi fra studenti - aveva disposto la chiusura di tutti i plessi centrali delle scuole medie: Verga, Gangitano e Pirandello. Plessi che rimarranno chiusi fino a mercoledì 11 novembre.