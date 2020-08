Statale 115, camion finisce su una scarpata: illeso il conducente

Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del locale distaccamento per rimettere su strada l'autocarro con rimorchio che era finito fra la cunetta e la scarpata della statale 115. L'autotrasportare, per fortuna, è riuscito a mettersi in salvo appena in tempo ed è rimasto, di fatto, illeso. Della viabilità che, lungo la statale 115, è andata in tilt si sono occupati i carabinieri di Licata. Alla base dell'incidente, che non ha coinvolto nessun altro mezzo di passaggio, forse una improvvisa distrazione o una sterzata repentina magari per evitare qualcosa o qualcuno. Sul luogo dell'incidente, in via precauzionale, era giunta anche un'autoambulanza del 118. Di fatto però non c'è stato alcun bisogno del soccorso da parte dei sanitari.

