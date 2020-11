Cade per le scale di casa e muore pensionato: tragedia a Licata

Cade per le scale di casa e perde la vita. La tragedia si è consumata all’interno di un’abitazione di Licata dove è morto un pensionato di 88 anni. Di accertamenti e indagini si sono occupati i carabinieri della locale compagnia. Nessun dubbio, non per i militari dell’Arma, sul fatto che la disgrazia si sia verificata a causa di un incidente domestico.

L’anziano pare che, all’improvviso, possa aver perso l’equilibrio ed è precipitato di sotto. In primissima battuta nulla è stato escluso a priori. Neanche un fatto di microcriminalità sfociato in tragedia appunto. Ma le verifiche e le investigazioni dei militari dell’Arma, a quanto pare, hanno permesso di mettere – nonostante la disgrazia ieri fosse “avvolta” dal più categorico riserbo – dei punti fermi.