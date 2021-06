Brucia l'auto di un postino 39enne, le cause non sono chiare: avviate le indagini

Le cause del rogo non sono risultate - non in primissima battuta - chiare. L'autovettura, una Bmw X6, di proprietà di un postino di 39 anni è stata però, pesantemente, danneggiata. L'incendio è scoppiato stanotte, poco dopo le ore 24, in via Don Carmelo Bartolo a Licata.

Lanciato l'Sos, sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco del distaccamento cittadino e i carabinieri della compagnia. I primi, idranti alla mano, hanno lottato per circa un'ora contro le alte fiamme. I militari dell'Arma si sono invece, subito dopo che l'incendio è stato domato, occupati di stabilire cosa effettivamente avesse innescato la scintilla iniziale nella Bmw X6. Le cause non sono risultate essere, appunto, chiare. Servirà del tempo e il progredire dell'attività investigativa per mettere dei punti fermi.

I militari dell'Arma, come sempre avviene in questo genere di casi, hanno sentito sia il postino trentanovenne che alcuni residenti della via Don Carmelo Bartolo. L'obiettivo è stato, naturalmente, soltanto uno: provare a fare rapidamente chiarezza. Come procedura investigativa esige, i carabinieri hanno già verificato l'eventuale presenza in zona di telecamere di videosorveglianza.