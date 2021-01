Botti di Capodanno, un 60enne e un 20enne hanno perso una mano: il giovane è ferito anche alla pancia

Due licatesi - un ventenne e un sessantenne - hanno perso una mano a causa dei botti di fine anno. Il bilancio della notte di San Silvestro si apre, per l'Agrigentino, nel peggiore dei modi. Entrambi i feriti sono ricoverati in ospedale. Il quadro clinico più complicato è quello del ventenne che oltre ad aver perso la mano sinistra è rimasto ferito, e in maniera seria, anche alla pancia.

Il sessantenne, che ha perso la mano destra, è ricoverato al reparto di Chirurgia dell'ospedale "San Giacomo d'Altopasso" di Licata.

Il ragazzo invece ha perso la mano sinistra, ma ha riportato anche una lacerazione epatica, delle perforazioni intestinali ed un serio trauma polmonare. E' stato operato d'urgenza e - proprio a causa della gravità delle ferite riportate alla pancia - all'alba è stato trasferito al "San Giovanni di Dio" di Agrigento. La prognosi in questo caso è rimasta riservata.

Sono in corso, naturalmente, gli accertamenti da parte dei carabinieri per ricostruire, con precisione, i due diversi incidenti che si sono verificati prima della mezzanotte. Nessun dubbio, però, sul fatto che si è trattato di incidenti - e feriti - legati ai botti di Capodanno. I due, a quanto pare, hanno appiccato il fuoco a dei botti, noti con la denominazione di "cipolle".

