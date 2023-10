Si spezza l'albero maestro di una barca a vela, la Guardia costiera salva due turisti

Si spezza albero dell'imbarcazione a vela con la quale navigavano nelle acque antistanti Licata, Guardia costiera soccorre due diportisti. A lanciare l'Sos sono stati gli stessi turisti, entrambi tedeschi, che hanno chiesto aiuto dopo che le vele della barca erano finite in mare con grave rischio per la galleggiabilità dell'imbarcazione stessa.

La barca a vela, battente bandiera tedesca e lunga 14 metri, stava navigando a circa 2 miglia dalla costa agrigentina, in corrispondenza di contrada Balatazze del Comune di Licata. L'Sos è arrivato alla sala operativa dell’ufficio circondariale della Guardia Costiera di Licata e in pochi istanti è uscita in mare una motovedetta che, raggiunta la barca, l'ha rimorchiata a riva con l’ausilio dell’unità del “Gruppo ormeggiatori e barcaioli” di Licata.

Il mezzo è stato condotto in cantiere navale del porto di Licata per le riparazioni del caso.