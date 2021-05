Azzannato e morso da un cane, bambino di 10 anni ricoverato in ospedale

Un bambino di 10 anni, stamattina, è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale "San Giacomo d'Altopasso" di Licata dopo essere stato aggredito e azzannato da un cane. Il piccolo sarebbe stato morso in più parti del corpo, nonostante il nonno pare che abbia provato a scacciare l'animale, forse un randagio. Ma non c'è ancora nessuna certezza al riguardo.

Al bambino sono stati applicati più punti di sutura ed è stato sottoposto a tutti gli accertamenti medici ritenuti necessari. In via precauzionale, né è stato disposto il ricovero, ma non è - per sua fortuna - in pericolo di vita.

Il bruttissimo episodio è ancora in corso di ricostruzione.