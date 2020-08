Un'area verde e degradata verrà intitolata al giudice Livatino: sarà simbolo di rinascita

Un'area verde di Licata verrà intitolata al giudice Rosario Livatino. A dare il via alla procedura per l'intitolazione è stato il sindaco Giuseppe Galanti. L'iniziativa, oltre che dal primo cittadino, è stata lanciata dall'assessore alla Legalità, Violetta Galanti, e da quello al Verde pubblico Giuseppe Ripellino. Il tutto in vista della ricorrenza del trentesimo anniversario dalla scomparsa dl giovane magistrato originario di Canicattì, ucciso, il 21 settembre 1990, da killer assodato dalla mafia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La scelta del sito da dedicare alla memoria del giovane magistrato, vittima delle mafia, fatta dall’amministrazione comunale, non è stata casuale ma mirata. Si tratta, infatti, di un’area verde e degradata da riqualificare che sorge a ridosso dello stadio “Calogero Saporito”, tra le vie Giovanni Falcone, il magistrato ucciso l’8 maggio 1992 nella cosiddetta strage di Capaci, e Paolo Giaccone, medico, ucciso da tre sicari, incaricati dalla mafia, l’11 agosto 1982, tra i viali del Policlinico di Palermo.