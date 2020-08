Anziano scomparso da un paio di giorni: ritrovato morto a Butera

E' stato trovato morto in contrada Desusino a Butera, nel Nisseno, il settantaduenne di Licata Grazio Smorta che era scomparso da un paio di giorni. A ritrovare il corpo dell'uomo, deceduto pare per cause naturali, sono stati i carabinieri di Gela. Per l'anziano era stato già attivato, dalla Prefettura di Agrigento, - dopo la denuncia di scomparsa fatta l'altro ieri dai familiari - il piano di ricerche provinciali persone scomparse. Proprio domani avrebbe dovuto aver inizio il maxi rastrellamento territoriale da parte di forze dell'ordine e soccorritori.

L'anziano era originario di Gela, ma da diversi anni risiedeva, con la sua famiglia, a Licata. I familiari - quando, l'altro ieri, non lo hanno visto rientrare a casa - hanno formalizzato la denuncia di scomparsa. Dell'attività investigativa e delle primissime ricerche si stavano occupando i poliziotti del commissariato di Licata. Proprio la polizia di Stato aveva chiesto l'attivazione del piano provinciale ricerca persone scomparse.

Questa sera, l'anziano è stato ritrovato nelle campagne di Butera dai carabinieri di Gela. Era sulla sua motoape, mezzo con il quale si era appunto allontanato. I militari dell'Arma, come prima cosa, hanno verificato - e l'esito è stato negativo - se l'anziano avesse segni di violenza. Verosimilmente, il settantaduenne, d'adozione licatese, dovrebbe essere morto a causa di un malore. Al momento, s'attende l'arrivo - in contrada Desusino - del medico legale che procederà ad esame del cadavere.