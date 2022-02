Fuga di gas vicino ad una casa? Dalla strage di Ravanusa in poi è un continuo susseguirsi di "Sos"

Dall'esplosione di via Trilussa a Ravanusa in poi è un continuo allarme. Non appena si sente puzza di gas, i cittadini di fatto entrano in panico. E' successo ad Agrigento, nella stessa Ravanusa, a Palma di Montechiaro, ma anche - nella serata di ieri - a Licata: nel quartiere Playa.

A dare l'allarme, appunto, i residenti. E in via Soldato Costanza, davanti allo stabile dove era stato sentito l'odore del gas, si sono subito precipitati i vigili del fuoco. Al lavoro anche gli operai e i tecnici della ditta che si occupa della distribuzione del gas. Soltanto dopo due ore, quando gli abitanti sono stati rassicurati sul fatto che non c'erano rischi da pompieri e tecnici della società del gas - sul quartiere è tornata a regnare la serenità.