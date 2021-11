"Colpi di manganello alla polizia municipale", ferito ispettore: arrestato 37enne

Infastidiva - lungo corso Serrovira, a Licata, - le auto in transito e si avvicinava minacciosamente ai passanti senza indossare la mascherina anti-Covid. Un comportamento inusuale - dovuto forse allo stato d'ubriachezza - che ha creato allarme ed ha fatto scattare una segnalazione da parte dei cittadini alle forze dell'ordine. E' accorsa la polizia municipale di Licata e subito gli agenti hanno ammonito l'immigrato che, per tutta risposta, ha estratto un manganello da sotto il giubotto e ha colpito il capo pattuglia al polso.

Gli agenti della polizia municipale di Licata - coordinati dal comandante Giovanna Incorvaia - sono riusciti, nonostante quell'inattesa reazione, a bloccare l'uomo e a portarlo al comando. Non aveva documenti per essere identificato e lo hanno fatto i carabinieri. A carico del trentasettanne, extracomunitario, è dunque scattato l'arresto per resistenza a pubblico ufficiale, aggressione e rifiuto di declinare le generalità. Su disposizione del sostituto procuratore di turno, l'immigrato ha trascorso la notte nella camera di sicurezza della caserma dei militari dell'Arma.

Stamani, il trentasettenne è comparso davanti al giudice che ha convalidato l'arresto e ha scarcerato il 37enne disponendo a suo carico l'obbligo di firma due volte la settimana: lunedì e mercoledì.

Il sindaco di Licata, Pino Galanti, messo a conoscenza dei fatti dal comandante della polizia municipale e dal capitano dei carabinieri ha avuto parole di vicinanza e solidarietà per l’ispettore rimasto ferito nell’intervento. Il comandante della polizia municipale, Giovanna Incorvaia, ha espresso plauso per la preziosa collaborazione dell’Arma dei carabinieri.

Udienza fissata, a carico dell'immigrato, al 22 dicembre.