Pestaggio anche a colpi di cric, le immagini a "Chi l'ha visto?"

Le immagini dei violento pestaggio della scorsa settimana in corso Re Capriata, in cui un "branco" ha aggredito un giovane per motivi sconosciuti, sono finite a “Chi l’ha visto”.

Il celebre programma in onda in prima serata su Rai3 ha proposto le scene della rissa scoppiata in pieno centro e ancora oggetto di indagini da parte delle forze dell’ordine al fine di individuare i potenziali responsabili del pestaggio a cui partecipò anche una ragazza.