Aggredirono ex assessore e coinvolti nelle torture ai disabili: arrestati due minorenni

Due quattordicenni sono stati arrestati, dai carabinieri, in esecuzione di altrettanti provvedimenti del tribunale per i minorenni di Palermo. Si tratta - secondo l'accusa - dei vandali che, lo scorso 24 marzo, aggredirono l'ex assessore comunale che li aveva richiamati dopo averli sorpresi a danneggiare una porzione della villa comunale Regina Elena.

Paolo Licata di 62 anni, allora, finì in ospedale, al "San Giacomo d'Altopasso", dove i medici gli diagnosticarono ferite guaribili in circa 30 giorni.

L'ex amministratore venne colpito alla testa da una grossa pietra lanciata dai ragazzini-vandali che dovranno, adesso, rispondere di lesioni personali aggravate.

Ma i due quattordicenni - stando sempre all'accusa - sono coinvolti anche nell'inchiesta. arrivata all'epilogo, che, a fine dello scorso gennaio, portò in carcere altre tre persone che - stando all'accusa di carabinieri e Procura - picchiavano, sequestravano e umiliavano dei disabili, riprendendo le drammatiche scene con i telefoni cellulari, per poi pubblicare i video sui social. La Procura della Repubblica di Agrigento, per i tre fermati dello scorso gennaio, oltre alla violazione di domicilio e al sequestro di persona, contestò il reato di tortura. I due ragazzini - in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare - sono stati collocati in comunità.