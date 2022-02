Si barrica in casa alla vista dei poliziotti e ferisce un agente, arrestato cinquantenne

I poliziotti del commissariato di Licata hanno arrestato un pregiudicato cinquantenne per le ipotesi di reato di resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Gli agenti sono andati nell'abitazione di L.C.F. per eseguire una perquisizione alla ricerca di droga. L’uomo, alla vista della polizia, si è barricato in casa.

L'uomo, in particolare, nel tentativo di ostacolare l’attività di polizia, ha chiuso la porta d’ingresso dell’abitazione, provocando lesioni all’avanbraccio ed alla mano ad un agente che stava entrando nell’abitazione.

Gli agenti, con non poche difficoltà, riuscivano ad entrare nell’appartamento e a procedere alla perquisizione che, permetteva di trovare una considerevole somma di denaro in banconote di piccola taglia delle quali l’uomo non sapeva dare contezza. L'uomo è stato posto agli arresti domiciliari.