"Parametri nella norma": dopo 10 giorni l'acqua torna potabile in tutta la rete comunale

Le analisi confermano che i parametri dell'acqua sono tornati su livelli standard: l'ordinanza che vietava l'uso potabile è stata, quindi, revocata dopo dieci giorni con un'ordinanza del sindaco.

"A seguito dei rapporti di prova arrivati all’ufficio di Igiene pubblica, riguardanti i campioni prelevati dall’Aica - fa sapere il vice sindaco Antonio Montana - in ingresso e in uscita dai serbatoi comunali Sant’Angelo e Safarello, l’acqua erogata dalla rete idrica comunale risulta nuovamente conforme agli standard previsti dalla vigente normativa in materia".