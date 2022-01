Il Covid non ferma l'abusivismo edilizio: scoperte irregolarità su un immobile, scattano due denunce

Gli agenti della polizia municipale di Licata, coordinati dal comandante Giovanna Incorvaia, hanno denunciato a piede libero due persone del luogo con l’accusa di avere violato la legge sull’edilizia.

I vigili urbani della sezione edilizia avrebbero riscontrato delle irregolarità nell’immobile, in via di costruzione, di proprietà dei due licatesi. Di conseguenza nei loro confronti è scattata la segnalazione ai magistrati della Procura della Repubblica di Agrigento. Per quanto riguarda lo stabile in questione “è stato avviato l’iter degli accertamenti”.