"Sorpresi a gettare rifiuti per strada", scattano 12 multe

Carabinieri e polizia municipale in azione a Licata alla ricerca di "sporcaccioni" che abbandonano rifiuti per strada. "A seguito dei controlli - fanno sapere dal comando provinciale -, sono stati individuati dodici trasgressori, responsabili di abbandono di rifiuti non pericolosi in suolo pubblico".

A ciascuno di loro è stata applicata una sanzione per un importo complessivo pari a 600 euro. "I rifiuti gettati nell’ambiente - sottolineano carabinieri e vigili urbani -, oltre a comportare diversi danni di natura ambientale in senso lato (danno estetico e danno civico), provocano, per le loro caratteristiche chimiche, biologiche e tossicologiche, danni anche sulla qualità dei suoli o delle acque e, in ultima analisi, sulla qualità della vita e sulla salute umana".