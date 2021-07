Libici sparano contro barcone carico di migranti, Sea Watch presenta denuncia in Procura

I pm di via Mazzini dovranno, adesso, verificare la giurisdizione per stabilire se si potrà o meno procedere

La Sea Watch ha presentato una denuncia, alla Procura della Repubblica di Agrigento, sul caso degli spari - da parte di una motovedetta impegnata nei soccorsi - contro un barcone carico di migranti. Verosimilmente s'è trattato di un tentativo per impedire la traversata. La Guardia costiera libica, dopo la pubblicazione sui social del video realizzato con mezzo aereo dalla Ong, ha aperto un'inchiesta interna.

La Sea Watch, per tentata strage in mare, ha formalizzato la denuncia. Adesso, la Procura di Agrigento - con a capo il procuratore Luigi Patronaggio - dovrà verificare la giurisdizione per stabilire se potrà o meno procedere.