Strade invase dai rifiuti, il Libero consorzio: "Pronti ad un giro di vite"

Abbandono incontrollato dei rifiuti sulle strade provinciali, il Libero consorzio pronto ad un "giro di vite" per reprimere il fenomeno.

Ad annunciarlo è il commissario Raffaele Sanzo, che ha disposto degli specifici servizi di controllo e di pattugliamento sulle strade del territorio per prevenire e e punire i responsabili dei gravi reati ambientali.

Un fenomeno che, precisa il commissario, ha anche "ripercussioni economiche, per le operazioni di bonifica dei siti inquinati, ricadono sull'intera collettività". In tal senso l'idea sarebbe quella di promuovere, con i sindaci della provincia, una "importante attività educativa e repressiva" che riguarderà comunque anche le violazioni al codice della strada.