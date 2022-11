Assemblea dei sindaci del Libero consorzio, eletti i componenti della rete scolastica

Eletti i componenti della conferenza provinciale di organizzazione della rete scolastica nell’ambito dell’assemblea dei sindaci del Libero consorzio comunale di Agrigento

L’incontro si è svolto nell’aula Giglia del Libero Consorzio di Agrigento ed è stato convocato dal commissario straordinario Raffaele Sanzo per discutere di rete scolastica, variazioni al Bilancio di previsione e di autonomia differenziata.

L'assemblea ha eletto all'unanimità i 7 componenti della Conferenza provinciale di organizzazione dellarRete scolastica.

Si tratta dei sindaci di Sciacca, Joppolo Giancaxio, Raffadali, Alessandria della Rocca, Canicattì, San Biagio Platani e Montallegro. La Legge regionale n.6/2000, prevede infatti che piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, vengano definiti in conferenze provinciali a cui partecipino, oltre al primo cittadino del comune capoluogo, anche 7 sindaci eletti dall'Assemblea.

Il secondo punto all'ordine del giorno, che riguardava la variazione al Bilancio di previsione 2022/2024, è stato discusso attraverso la relazione del dirigente del settore ragioneria Generale ed economato Fabrizio Caruana che ha illustrato il contenuto della proposta di variazione assicurando “il permanere degli equilibri di bilancio sia nella gestione di competenza che nella gestione di cassa”.

Tra i numerosi interventi figura quello del vice sindaco di Joppolo Giancaxio Domenico Migliara che ha chiesto al commissario Sanzo e al segretario generale Pietro Amorosia, di affrontare concretamente l'integrazione oraria del personale part-time, ormai tutto a tempo indeterminato per dare un aiuto e un sostegno concreto a decine di lavoratori. L'assessore Salvatore Mannino, in rappresentanza dell'amministrazione comunale di Sciacca, ha posto l'accento sull’alluvione che ha coinvolto la città termale chiedendo un sostegno economico in questa direzione mentre il sindaco di Agrigento Franco Miccichè ha ringraziato l'Ente per il contributo economico di 50 mila euro per sostenere la candidatura di Agrigento a Capitale della cultura 2025.

Altri amministratori hanno spostato l'attenzione sulla viabilità provinciale chiedendo di rivedere, insieme al dirigente dell'Ufficio tecnico Michelangelo Di Carlo, quelle che sono le priorità delle strade provinciali di collegamento con i piccoli comuni montani del territorio agrigentino.

Al termine del dibattito, su proposta del sindaco di Santa Elisabetta Alfonso Gueli, l'assemblea dei sindaci ha deciso di non votare per la variazione al Bilancio chiedendo un rinvio per “approfondimenti”.

La seduta è stata così aggiornata a venerdì 18 novembre alle 16 in unica convocazione in presenza.

Affrontato anche il terzo punto all'ordine del giorno riguardante la posizione dell'assemblea dei sindaci in relazione alla proposta del Ministro Calderoli sull'autonomia differenziata che potrebbe portare ad un ulteriore divario tra Nord e Sud nell'attribuzione di fondi e finanziamenti.

Su sollecitazione del commissario straordinario Raffaele Sanzo, il sindaco di Santo Stefano Quisquina Francesco Cacciatore si occuperà di stilare un ordine del giorno che sarà portato a votazione dell'assemblea nel corso della riunione del 18 novembre.