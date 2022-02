Adeguamento antisismico degli istituti "Crispi" e "Giovanni XXIII": aggiudicata la progettazione

Sono stati aggiudicati gli interventi progettuali per l’adeguamento antisismico degli istituti "Francesco Crispi" e "Giovanni XXIII di Ribera". L'importo contrattuale complessivo, al netto dell'aggiudicazione è di oltre 368.566 euro.

Nelle prossime settimane si procederà alla stipula del contratto. Per tali servizi di progettazione, inseriti nel Piano Triennale delle opere pubbliche dell’Ente, era stato previsto un importo a base d’asta di affidamento di 661.202 euro. La gara per la progettazione è propedeutica per richiedere al Ministero competente le somme per realizzare i lavori d’adeguamento antisismico degli edifici interessati.