Libero consorzio, disattivato il numero di telefono per le emergenze del maltempo

Si è conclusa ieri l’attività della sala operativa dell’Ufficio di Protezione Civile del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, avviata nei giorni scorsi in seguito all’emergenza meteo che ha colpito quasi tutta la Sicilia, compresa la provincia di Agrigento nella quale per due giorni consecutivi era scattata l’allerta meteo con codice Arancione. E’ stato inoltre disattivato il numero telefonico per le emergenze: 3336141869, utilizzato temporaneamente per le segnalazioni di criticità da parte dei cittadini per tutta la durata delle attività della sala operativa.