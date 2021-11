Libero Consorzio comunale, il commissario straordinario Vincenzo Raffo confermato fino al 31 dicembre

Per tutto il 2021 il commissario straordinario del Libero Consorzio comunale di Agrigento, Vincenzo Raffo, rimarrà in carica. Il suo mandato scadrà il 31 dicembre. Il decreto di nomina n. 602 del 29 ottobre 2021 è stato firmato dal presidente della Regione Nello Musumeci e dall’assessore alle autonomie locali e la funzione pubblica Marco Zambuto.

Il primo incarico risale allo scorso 30 aprile ed è stato riconfermato lo scorso 27 settembre fino al 31 ottobre.

Vincenzo Raffo svolgerà le funzioni sia di presidente che di Consiglio dell’Ente.

“Tali funzioni - si legge in una nota - saranno eserciate nelle more dell’insediamento degli organi degli enti di area vasta, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre di quest’anno”.