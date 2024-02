La "banda delle macchinette" è tornata al Libero consorzio: ripuliti i distributori di snack e bevande

Ogni tanto ritornano. E non soltanto in alcuni istituti scolastici, forse ritenuti facile bersaglio, ma anche alla sede distaccata di via Acrone del Libero consorzio. Così è stato, per la "banda delle macchinette", nella notte fra lunedì e ieri. E ad essere svuotate sono state le cassette dei distributori di snack e bevande. I soldi portati via dovrebbe ammontare ad alcune centinaia di euro, ma è stato danneggiato anche l'infisso - quello che è stato forzato per intrufolarsi - dell'ex provincia regionale.

Fatta la scoperta, ieri mattina, e lanciato l'Sos, in via Acrone sono giunti i poliziotti della sezione Volanti della questura che si sono occupati dei primissimi accertamenti. Accanto a loro anche gli agenti della Scientifica che si sono messi a "caccia" di eventuali impronte digitali e tracce. Già controllate le telecamere di videosorveglianza presenti in tutta la zona.