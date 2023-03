Il Libero consorzio mette in sicurezza ponti e viadotti: ecco quali

Manutenzione e messa in sicurezza di numerosi viadotti e ponti in provincia di Agrigento, il Libero consorzio mette a bando di gara interventi per oltre un milione e settecentomila euro.

Gli atti sono stati pubblicati sulla home page del sito istituzionale www.provincia.agrigento.it. Le aree interessate sono: le strade provinciali n. 31 Catolica Eraclea-Cianciana, n. 17 Siculiana-Raffadali, n. 1 Spinasanta-Villaseta, n. 32 Ribera-Cianciana, n. 34 Bivio Tamburello-Bivona, n. 37 Sciacca-Caltabellotta-San Carlo e sulla Spc ex consortile n. 28 Voltano - Molinazzo- Zotta d'Argento.

La gara sarà effettuata in modalità integralmente telematica, e le offerte dovranno pervenire entro le ore 12:00 del prossimo 17 aprile 2023 esclusivamente attraverso il portale appalti del Libero Consorzio, mentre l'apertura delle offerte avverrà a partire dalle ore 8:30 del 18 aprile nella sala gare del Libero consorzio di via Acrone.