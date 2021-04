Viabilità provinciale in "apnea", aggiudicati diversi lavori di manutenzione

Viabilità interna, il Libero consorzio aggiudica la gara per la manutenzione straordinaria delle provinciali 40, 57 e 69.

Ad annunciarlo è appunto l'ex Provincia. Gli interventi verranno avviati a breve per eliminare le condizioni di pericolo sulle Menfi-Porto Palo, Ribera-Borgo Bonsignore e Sambuca-Adragna. Il progetto è stato elaborato dallo staff tecnico del Settore Infrastrutture Stradali. La gara, gestita integralmente in modalità telematica, è stata aggiudicata all'impresa Edil Costruzioni Siciliana srl di Favara, che ha offerto il ribasso del 37,964% sull'importo soggetto a ribasso di 381.115,00, per un importo netto di 236.428,50 euro, a cui vanno aggiunti 8.765,65 euro per oneri di sicurezza (importo contrattuale complessivo 245.194,15 euro più Iva).