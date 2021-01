Istituzioni e associazioni, pubblicato l'elenco aggiornato sul sito del Libero consorzio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Pubblicato nel sito dell’ente l’elenco aggiornato delle istituzioni nazionali, regionali e provinciali ed associazioni operanti in provincia di Agrigento. Gli aggiornamenti riguardano le modifiche dei vertici di alcuni Enti pubblici tra cui la Giunta Regionale Siciliana e la nuova struttura organizzativa del Libero Consorzio Comunale di Agrigento.

L’elenco disponibile unicamente nel sito istituzionale, viene curato dall'ufficio stampa del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. Realizzato in formato pdf, contiene una serie di notizie su vertici, indirizzi e numeri telefonici di enti ed associazioni utili a cittadini ed istituzioni. Questo strumento di lavoro viene aggiornato dall'ufficio stampa in tempo reale. I cittadini o le istituzioni interessate, possono visionare la pubblicazione alla pagina: https://www.provincia.agrigento.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12224 del sito istituzionale dell’Ente, oppure cliccare nella home page del sito nella sezione servizi on line e poi “Elenco delle Autorità istituzionali”.

Istituzioni e le Associazioni della nostra provincia sono invitate a trasmettere segnalazioni ed aggiornamenti per integrare la pubblicazione. Per tale scopo è possibile chiamare il numero verde 800 315555 o inviare una e-mail all'indirizzo ufficiostampaproag@yahoo.it. Le eventuali modifiche, compatibilmente con l’editing del formato, saranno compiute nel più breve tempo possibile dall’arrivo delle segnalazioni.