Apre lo sportello di ascolto per Lgbt, il procuratore Vella: "E' una battaglia di civiltà"

Presentazione ufficiale oggi nella sala letture della biblioteca comunale “La Rocca”di Agrigento del progetto “Liberi di esserci”, rivolto a favorire l'inclusione delle persone Lgbt (lesbiche, gay, bisessuali e trans). Tra le iniziative in itinere c'è anche l'apertura a Palazzo dei Giganti di uno sportello di ascolto per quanti sono vittime di discriminazioni per il loro orientamento sessuale.

Nello specifico, per come spiegato dall'assessore comunale alle Pari Opportunità, Roberta Lala, sarà assicurato sostegno psicologico e legale da parte di un team di esperti. Lo sportello sarà anche un riferimento informativo per tutta la cittadinanza. All'incontro di presentazione di "Liberi di esserci", oltre ai responsabili dei centri partner del progetto, era presente, fra gli altri, anche il procuratore capo, facente funzioni, Salvatore Vella che dai microfoni di AgrigentoNotizie dice: "E' una battaglia di civiltà, finalmente Agrigento ha uno sportello di questo tipo per evitare le discriminazioni e tutelare i soggetti più deboli di questa società".