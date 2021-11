"Lesioni riportate a causa di malpractice medica", Asp e medico condannati a pagare risarcimento

Lesioni riportate a causa di malpractice medica. L'Asp di Agrigento e un medico dell'ospedale "Barone Lombardo" di Canicattì sono stati condannati, in solido, al pagamento di un risarcimento danni quantificato in 172.527,61 euro, oltre ad interessi legali dalla data di decisione e al pagamento delle spese di giudizio quantificate in 18 mila euro.

Soldi che però né l'Asp, né il medico del nosocomio canicattinese intendono liquidare, tant'è che è stato deciso di procedere a proporre giudizio di appello contro la sentenza del tribunale di Agrigento per ottenere l'integrale riforma "stante la correttezza - scrivono - dell'operato dell'azienda sanitaria provinciale di Agrigento ed evitare il pagamento di somme ritenute non dovute".

Era l'ottobre del 2018 quando una donna si rivolgeva al tribunale di Agrigento. Nel novembre del 2007, al reparto di Ginecologia ed Ostetricia del "Barone Lombardo", dopo taglio cesareo, era stata sottoposta ad un intervento chirurgico di isterectomia subtotale e annessiectomia destra. Cure prestate dai medici che furono ritenute errate. "Non essendo emersi elementi di responsabilità a carico dei medici che prestarono le cure alla donna" - scrivevano allora - l'Asp si è costituita in giudizio. L'otto novembre scorso, il tribunale di Agrigento ha accolto parzialmente la richiesta della donna e, condividendo le conclusioni del collegio peritale nominato che ha collegato le lesioni riportate alla malpractice medica, ha condannato l'Asp, in solido con il medico, al pagamento del risarcimento danni.