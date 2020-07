Quattro ragazzi su dieci non lavorano né studiano: è emergenza "neet"

Quasi 4 ragazzi su 10 di quelli che vivono in provincia di Agrigento, sono dei cosiddetti "neet", cioè non lavorano e non sono inseriti in un progetto di formazione, il 16 per cento ha lasciato la scuola con la sola licenza media.

Sono dati allarmanti quelli realizzati dal centro studi Openpolis per la realtà agrigentina, che misurano appunto la percentuale di giovani tra 15-24 che ha lasciato gli studi con la sola licenza di terza media e quelli nella fascia 15-29 che non lavorano e non studiano.

Sebbene non sia il peggior dato nazionale o regionale (peggio è messa Caltanissetta) i numeri soprattutto dei centri di minori dimensioni sono drammatici. Mentre nel capoluogo il tasso di abbandono è del 15,2% e i neet sono il 15,9, a Lampedusa e Linosa questo tasso sale al 44,1% e al 25,7%, mentre a Palma di Montechiaro il dato registrato è di 33,4% di abbandono scolastico alla terza media e del 33,4% di giovani "neet".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Alti i numeri registrati anche a Sant'Angelo Muxaro (28.7%-21,8%), a Villafranca Sicula (28,6%-27%) o a Ravanusa (28,1%-28.3%). Oltre il 20% si collocano anche Campobello di Licata (23,7%-22,5%) e Canicattì (24,9%-23,4%)