Lavori nella zona della cattedrale per rifare la copertura della Curia arcivescovile: ecco come cambia la viabilità

Per tre giorni a partire da oggi, venerdì 5 agosto, la piazza Don Minzoni su cui si affacciano la cattedrale di San Gerlando e il palazzo della Curia arcivescovile sarà “off limits” e non si potrà parcheggiare. Il divieto è in vigore dalle 7 del mattino fino a cessato bisogno e sarà così anche nelle giornate del 9 e del 10 agosto.

Tutto questo per consentire i lavori di rifacimento della copertura della sala riunioni della Curia arcivescovile nell’edificio del collegio dei Santi Agostino e Tommaso.

Per questo il Comune, con apposita ordinanza, ha disposto il divieto di sosta con rimozione, disponendo inoltre che la ditta esecutrice dei lavori adotti i provvedimenti necessari a garantire la pubblica e privata incolumità, la salvaguardia dei diritti dei terzi, nonché il ripristino dello stato dei luoghi allorquando alterato senza alcun intralcio alla circolazione stradale. Sarà comunque garantito l’accesso alle proprietà private comprese nel tratto viario interessato dai lavori. In caso di occupazione dei marciapiedi, la ditta incaricata si occuperà di istituire un idoneo percorso alternativo protetto.