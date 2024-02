Lavori in corso sulla condotta del Voltano, niente acqua in diversi comuni: ecco dove

Disagi in vista per diverse zone della provincia per quanto riguarda l’approvvigionamento idrico. Nelle prime ore di oggi, giovedì 8 febbraio, durante un’attività di controllo di routine, gli operatori di Aica hanno riscontrato un guasto sulla condotta dell’acquedotto Voltano nel tratto che attraversa contrada Gialdoniere a San Biagio Platani.

Immediatamente è stato disposto l’intervento di riparazione e, di conseguenza, è stata temporaneamente sospesa la fornitura idrica ai comuni di Agrigento (frazioni di Giardina Gallotti e Montaperto), Sant’Angelo Muxaro, Joppolo Giancaxio, San Biagio Platani, Raffadali, Santa Elisabetta e alle utenze del Voltano.

È stata invece ridotta la fornitura ai comuni di Agrigento (via Unità d’Italia; frazioni di Fontanelle, San Michele e area industriale, zone alimentate dal serbatoio Madonna delle Rocche), Porto Empedocle (zone alimentate dal serbatoio Monserrato e centro commerciale), Aragona, Comitini, Favara e utenze del Voltano.

I lavori di riparazione sono tuttora in corso. I tecnici di Aica contano di ripristinare la funzionalità dell’acquedotto e, quindi, la fornitura entro le 22 della stessa giornata riattivando la distribuzione che comunque, per normalizzarsi, avrà bisogno dei necessari tempi tecnici.