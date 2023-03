Buche e pericoli, dopo anni si lavora a rifare il "look" alla strada della Mosella

Dopo anni di abbandono e degrado, ma soprattutto gravi danni provocati alle autovetture di passaggio, si iniziano a progettare i lavori di manutenzione straordinaria della strada "Mosella", alle porte del Villaggio Mosè. Ad afficare l'incarico ad un dipendenet del settore Lavori pubblici è stato il Comune di Agrigento

L'arteria, che è nei fatti solo una bretella di collegamento tra la statale 640 e la 115, è intensamente trafficata e raggiunge anche delle aree molto abitate, ma da lunghissimo tempo versa in condizioni ai limiti della praticabilità tanto da essere oggetto in più tratti di ordinanze che limitano la velocità e impediscono il passaggio dei mezzi a due ruote.

Non è chiaro se, finita la progettazione vi siano poi le effettive risorse necessarie a provvedere poi i lavori in sè, o si punterà a qualche fondo messo a disposizione da altri enti.

Questa progettazione pare servirà soprattutto per riparare buche ed eliminare alcuni dissesti: per la sistemazione dell’intera strada, ci spiega l'assessore ai lavori pubblici Gerlando Principato, è stato invece già redatto un progetto da 4,5 milioni che verrà sottoposto alla Regione per ricevere l'eventuale copertura.

Certo è che alla fine la risistemazione della strada non potrà non prevedere (ma sarà complesso soprattutto ottenere i permessi dalla Soprintendenza) un'attesissima risagomatura del bivio che si innesta sulla strada "degli Scrittori", causa di innumerevoli incidenti stradali spesso anche con conseguenze molto gravi.