Riapre la galleria Spinasanta, il vice ministro Cancelleri: "Chiediamo scusa per i ritardi”

“Come ho fatto per il viadotto Petrusa, faccio anche con la galleria Spinasanta, chiedamo scusa per i ritardi”. Così, ai microfoni di AgrigentoNotizie, il vice ministro delle Infrastrutture: Giancarlo Cancelleri in merito ai ritardi accumulati per la riapertura al traffico del tunnel che, lungo la statale 118, collega Agrigento a Raffadali e ai centri limitrofi dell'entroterra.

L'incubo deviazione è finito: dopo 2 anni e 2 mesi riapre la galleria Spinasanta

Presenti alla riapertura dell’importante snodo viario, tra gli altri, anche il sindaco di Agrigento Franco Miccichè. “Una viabilità che funzioni senza interruzioni – ha detto Miccichè – è fondamentale per la nostra città”.

L’esponente del governo Conte ha anche parlato di un’altra infrastruttura bloccata da anni e anni: i viadotti Akragas. “Stiamo finendo i lavori di consolidamento delle pile – ha detto Cancelleri –, subito dopo avvieremo i dovuti rilievi tecnici e, se i dati saranno confortanti, nei primi mesi del prossimo anno, lo riapriamo al traffico leggero”. Sul ponte Morandi, Cancelleri non ha risparmiato neanche una frecciatina alle associazioni ambientaliste che hanno evidenziato i problemi strutturali che poi hanno portato alla chiusura e successiva messa in sicurezza del viadotto.

Nel pomeriggio, il vice ministro Cancelleri, unitamente ai responsabili di Anas, agli amministratori comunali e ai rappresentanti territoriali del cartello sociale, dalla Prefettura di Agrigento, discuteranno anche di un’altra opera strategica per il tessuto viario regionale, ovvero la strada “Castelvetrano – Gela”. Opera per la quale il ministero delle Infrastrutture ha già finanziato 15 milioni di euro ad Anas per la progettazione di fattibilità.

