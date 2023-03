Disagi in vista per il traffico in città: via Plebis Rea diventa a senso unico alternato

A partire dal prossimo 20 marzo si attendono "giorni di passione" nel centro città. Il Comune ha infatti firmato un'ordinanza che modifica il traffico vista la necessità di attività di scavo che riguarderanno un collettore fognario in via Plebis Rea.

