Riprendono i lavori in via Favignana, dopo 15 anni si consolida il versante

Via ai lavori per il consolidamento del costone di via Favignana a Monserrato. Il piano degli interventi, che dovrebbe eliminare pericoli sul versante gravato da un vasto movimento franoso, dovrebbe finalmente consentire di superare una fase di allerta durata alcuni anni.

I lavori erano in realtà già partiti, ma si erano interrotti dopo che la ditta affidataria aveva inviato una proposta progettuale migliorativa dei lavori e del progetto che è stata approvata dagli enti preposti.

"Dopo appena 15 anni dal primo verbale con cui il Genio Civile nel 2006 dichiarava la somma urgenza per il dissesto in atto sulla via Favignana, che costrinse anche le famiglie delle abitazioni in essa ubicate a lasciare, per alcuni mesi, le proprie abitazioni – dice l’assessore Principato –, ci accingiamo concretamente a restituire sicurezza e tranquillità e allontanare la paura dalle famiglie che vivono in una zona a rischio frana. Stiamo cercando di dare risposte concrete alle richieste, alcune anche decennali, dei nostri concittadini".

Soddisfazione ha manifestato per il risultato ottenuto anche l'assessore Marco Vullo.